



МО РФ: Российские врачи научились отращивать оторванные конечности

О беспрецедентном для медицинской практики способе восстановления военных, потерявших конечности в ходе боевых действий, рассказали в Минобороны России. По данным представителей министерства, в московском госпитале имени Бурденко специально для раненных на Украине солдат российской армии внедрили способ 3D-моделирования имплантатов, который позволяет военным восстановить утраченные суставы, мышцы и кожу.



В госпитале рассказали, что уже несколько человек прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу.



«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего»,— пояснили в министерстве (цитата по «РИА Новости»). По мнению сотрудников госпиталя, подобную операцию сейчас не может предложить ни одно медицинское учреждение в мире.



Ранее сенатор Эдуард Исаков в ходе посещения госпиталя, где содержатся получившие ранения на Украине солдаты российской армии, сказал одному из них, что он «будет бегать», поскольку сейчас существуют «протезы с электроникой». У солдата, к которому обращался парламентарий, отсутствовали ноги.