



МО РФ: мы начали атаку на всех направлениях

Первый канал передал "последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса". Вот что сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков:



«Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки.



Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными».

