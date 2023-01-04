



МО РФ: мобилизованные в Макеевке сами виноваты, что их взорвали

Число жертв удара ВСУ по пункту временной дислокации российской воинской части в районе города Макеевки выросло до 89 человек. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на первого замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.



«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — говорится в заявлении.



В настоящее время, сообщает министерство, работает комиссия по расследованию происшествия. «Но уже сейчас очевидно, — подчеркивает оно, — что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».



Минобороны отмечает, что принимает меры «по исключению подобных трагических происшествий в будущем». По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, добавляет оно.