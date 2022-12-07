



МО РФ хвастается своим бронепоездом

Министерство обороны РФ опубликовало видео, рассказывающее, как в ходе СВО работает специальный бронепоезд железнодорожных войск Западного военного округа.



В задачи находящихся в нем военных входят техническая разведка, разминирование и восстановление разрушенных дорожных направлений (при необходимости).



Как отметили в министерстве, поезд вооружен «до зубов»: от автоматов до крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки для уничтожения наземных и воздушных целей.



«Спаренная 23-миллиметровая пушка — главный калибр. Также имеются позиции снайпера. Стрелки в боевой готовности. За окном не просто пейзаж. Внимание к мелочам и деталям. Ежедневно спецпоезд, несмотря на трудности, справляется со своей задачей на 100%», — рассказали в МО РФ.

