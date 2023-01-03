



"Многих разорвало на части". Шок в Самаре после удара по Макеевке



Российские военкоры сообщили, что все погибшие в Макеевке были мобилизованными из 44-го полка.



Губернатор Самары Дмитрий Азаров посоветовал родственникам обратиться в военкоматы для уточнения информации или позвонить в колл-центр. Глава региона пообещал помочь раненым в лечении и поддержать семьи военных.



В группе самарских мобилизованных написали, что все «ротное имущество уничтожено, осталось под завалами». Родственницы мужчин в Тольятти решили устроить памятный митинг 3 января. С некоторыми женами связались мужья, которые находятся в Макеевке. В группе мобилизованных из Самарской области выложили телефон горячей линии, чтобы узнать о 44-м полке.



— Действительно, там и погибших много. Знаю, что практически все, что у них было, осталось на том месте [в здании училища]. Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали, — рассказала «7х7» жена мобилизованного.



Супруга другого мобилизованного сообщила, что раненых доставили в госпиталь, в том числе в Ростов.



— Мне муж написал просто несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще парни, голые ходят там. В шлепках, кто выжил. Ничего нет: ни вещей, ни лекарств, ни денег, ни еды… Ужас просто, — сказала женщина.



Как сообщили российские военкоры, в здании могло находиться несколько сотен военных.



СМИ Самары сообщают: "Официальной информации о том, сколько военных из Самарской области погибло, сколько ранено, есть ли пропавшие без вести из Самарской области, пока нет." В то же время, местные газеты вышли с заголовками: "Помолились и возложили цветы: в Самаре почтили память военных, погибших в Макеевке".



— Выражаю соболезнования семьям, потерявшим родных, разделяю с вами эту боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Для уточнения информации необходимо ориентироваться только на официальные источники, на сведения Министерства обороны Российской Федерации. Телефон call-центра: 122. Телефон дежурного в аппарате Уполномоченного по правам человека: 8 846 337-29-03, — сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.



— Митинги памяти пройдут в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Мероприятия инициированы региональными общественными организациями «Боевое братство» и женсоветом 2-й гвардейской армии. В Самаре мероприятие состоится на площади Славы в 12:00. Планируется выступление представителей общественных организаций, — сообщила супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, глава женсовета Екатерина Колотовкина.



