



Многих депутатов выгнали во время заседания комиccии по судебной реформе

Бурные слушания в законодательной комиссии Кнессете продолжаются. Члены Кнессета снова участвуют в перепалках, взаимных обвинениях, оскорблениях, которые стали уже отличительной чертой работы комиссии при обсуждении государственной судебной реформы.



Председатель комиссии, депутат Кнессета Симха Ротман, а затем его заместитель, член Кнессета от "Ликуда" Ханох Милвидски, удалили со слушаний многих членов Кнессета в ходе ожесточенных дебатов, в том числе члена Кнессета от партии "Хадаш" Офера Кассифа, который назвал депутата Кнессета от "Ликуда" Ариэля Каллнера террористом, после того, как Каллнер обозвал Кассифа антисемитом.



Напомним, обсуждаемый закон резко ограничит возможности БАГАЦ отменять законы и позволит Кнессету принимать такие законы, которые с самого начала не подлежат судебному пересмотру.



