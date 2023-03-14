



Многие израильские города не готовы к землетрясению – контролер

Многие израильские города в сейсмически опасных районах не готовы к землетрясениям – не укреплены здания и школы, несмотря на уроки, извлеченные из катастрофы в Турции, сообщило Управление государственного контролера в ходе проверки ситуации. В отчете говорится, что в ближайшие 50 лет между южным Ливаном и Мертвым морем вдоль сирийско-африканского разлома ожидается землетрясение высокой интенсивности.



В ходе аудита были проверены ключевые города вдоль разлома, Бейт-Шеан, Тверия, Цфат, Кирьят-Шмона и региональный совет Хазор а-Глилит.



Лучшим противодействием землетрясению, по мнению контролера, является укрепление жизненно важной инфраструктуры, жилых и общественных зданий.

Аудит показал, что Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства еще предстоит укрепить 93% всех зданий, из них 70% школ. Стоимость укрепления этих 1124 зданий и 38 школ составит 2,34 миллиарда шекелей. Относительно логистики и работы аварийно-спасательных служб Бейт-Шеан и Хацор-ха-Глилит были оценены как имеющие низкую готовность к чрезвычайным ситуациям, Тверия и Цфат были оценены хорошо, а Кирьят-Шмона – очень хорошо.



“Напоминание, которое мы получили о землетрясении в Турции, должно потрясти основы правительства”, – пишет государственный контролер Матаньяху Энглман. “Ситуация должна лишить сна правительство”.



Он призвал премьер-министра, министра обороны, министра строительства и ЖКХ, министра внутренних дел и министра финансов работать в тандеме с муниципальными властями, чтобы оперативно решить эту проблему.



Землетрясения 6 февраля в Турции привели к гибели более 55 000 человек и десяткам тысяч раненых в Сирии и Турции. По словам контролера, в результате стихийного бедствия обрушилось более 12 000 зданий и 500 000 человек остались без крова.