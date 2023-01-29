



Мнение юридического советника - попытка саботировать правовую реформу

Высокопоставленные чиновники правительства прокомментировали мнение юридического советника Кнессета, который заявил, что если реформы в правовой системе вступят в силу только в следующем Кнессете.



Они заявили корреспонденту ynet, что "это еще одна попытка саботировать реформу со стороны юристов, которые отстаивают свой контроль над страной. Это им не поможет".



Член Ликуда Ханох Мильбицкий сказал: "Не будет ситуации, что реформа будет отложена до следующего Кнессета. Мы проведем ее сейчас. Они могут говорить, что захотят, но есть и другие юридические мнения".