



Мнение: переселение жителей Газы на Синай - кошмар для Египта

Египтяне были бы против переселения жителей Газы на Синай, поскольку это - "их кошмар".



Такое мнение в газете "Едиот Ахронот" выразила журналистка Смадар Пери, прокомментировав слова президента Египта Сиси о ситуации в Газе на встрече с главой МИД Турции в Каире.



По словам Сиси, палестинцы не должны бежать из Газы, даже если их положение будет трудным. По мнению Пери, слова президента Египта нельзя принимать за чистую монету.



"Судя по его опыту на предыдущих должностях, он не является поклонником ХАМАСа. Лидеры Египта обеспокоены возможностью того, что будет предпринята попытка переселить половину жителей Газы на Синай. Это египетский кошмар. Это означало бы полный паралич туризма, а также непосредственную угрозу безопасности всего Египта, а не только Синая", - пояснила журналистка.