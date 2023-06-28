



Мнение: Израилю нельзя портить отношения с США

Израилю, особенно в нынешнем его положении, нельзя портить отношения со своим главным союзником - США.



Такое мнение выразил обозреватель "Едиот Ахронот" Йосси Иегошуа.



"Израиль в его нынешнем стратегическом положении, которое изменилось к худшему из-за внутреннего кризиса, который побудил таких врагов, как "Хизбалла", не может даже и думать о том, чтобы навредить своим отношениям в сфере безопасности со своим лучшим другом", - считает он.



По словам обозревателя, сейчас Израилю больше, чем когда-либо, нужна помощь в сфере безопасности, которая будет гарантировать военное превосходство.



"В первую очередь нам нужна устойчивость, которая понадобится в случае продолжительной войны на нескольких фронтах. У нас также есть важные сделки по приобретению, от боевых самолетов до высокоточных боеприпасов. Сейчас нам меньше всего нужно, чтобы американцы принимали меры против военного истеблишмента в дополнение к мерам, которые они приняли лично против Нетаниягу", - добавил Иегошуа.