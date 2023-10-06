



Мнение: Израиль готовится к холодной войне с Ираном

Израиль на фоне потенциального заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией готовится к холодной войне с Ираном.



Об этом говорится в аналитическом материале газеты The Times of Israel.



"Слишком рано объявлять потенциальный альянс успешным, или то, как далеко Саудовская Аравия или Израиль готовы зайти в вопросе ядерной программы, или как этот новый альянс повлияет на остальную часть региона, особенно на Иран. Сами израильские и саудовские официальные лица пока не имеют ответов на эти вопросы", - сказано в материале.



Уточняется, что Ближний Восток является испытательным полигоном для того, что произойдет после возможной холодной войны в регионе. Аналитики утверждают, что к нормализации обе страны подтолкнул сам Иран своей дестабилизирующей террористической деятельностью. Указывается также на то, что и Израиль, и Саудовская Аравия крайне заинтересованы в партнерстве. Обе страны имеют непримиримого противника и предлагают друг другу уникальные преимущества в борьбе с врагом.



"Конечно, есть важные факторы, которые объединяют израильтян и саудовцев. Саудовская Аравия полна денег и желает диверсифицировать свою экономику за пределы энергетики. Маленький Израиль переполнен инновационными компаниями, которые могли бы добиться многого с притоком саудовских денег", - отмечено в материале.