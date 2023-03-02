Миссия выполнима? Глава Еврокомиссии едет для переговоров в США и Канаду
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует поездки в США и Канаду для переговоров с Джо Байденом и Джастином Трюдо по вопросам двусторонних отношений и ситуации с безопасностью на континенте. Об этом сообщают в Еврокомиссии.
Вечером в понедельник, 6 марта, Урсула фон дер Ляйен прибудет в Оттаву. Запланированы переговоры президента Еврокомиссии с премьером Канады, а также ее выступление на совместном заседании канадского парламента и встреча с бизнес-сообществом.
Далее фон дер Ляйен отправится в Вашингтон, где в пятницу, 10 марта, встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
"Их обсуждение сосредоточится на сотрудничестве между ЕС и США по глобальным и геостратегическим приоритетам", - анонсировали в Еврокомиссии.
В Белом доме сообщили, что во время встречи лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, направленное на поддержку Украины, а также на то, чтобы заставить Россию "заплатить за свою агрессию".