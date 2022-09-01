



Миссия окончена? Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции.



Вместе с Гросси территорию захваченной атомной станции покинули несколько представителей миссии.



Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено оставить своих инспекторов на Запорожской атомной электростанции. Кроме того, он не исключил, что эксперты его миссии встретятся с жителями Энергодара.



Отметим, во время визита на атомную станцию Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны.



Напомним, в связи с обострением на Запорожской АЭС в последние недели украинская сторона потребовала визита миссии МАГАТЭ для разрядки ситуации. В течение нескольких дней до этого территория станции подвергалась обстрелам, в августе впервые были остановлены все энергоблоки.



Помимо этого, Украина рассчитывала на демилитаризацию ЗАЭС по итогам визита экспертов МАГАТЭ, а также на то, что станция перейдет под полный украинских контроль. Из-за российских провокаций и обстрелов остается угроза атомной катастрофы.