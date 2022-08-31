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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
31.08.2022 07:29 Раиса Вовк

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Автомобильная колонна Международного агентства по атомной энергии в сторону Запорожской АЭС.

Отмечается, что членных миссии выехали из Киева, пишет Reuters.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Отметим, что миссия МАГАТЭ едет в Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.
 

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