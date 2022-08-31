



Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Автомобильная колонна Международного агентства по атомной энергии в сторону Запорожской АЭС.



Отмечается, что членных миссии выехали из Киева, пишет Reuters.



Напомним, в Офисе президента сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.



Отметим, что миссия МАГАТЭ едет в Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

