Миссия МАГАТЭ должна быть в Киеве уже сегодня
Прибытие миссии Международного агентства по атомной энергии в Киев ожидается уже сегодня, 29 августа. Делегация экспертов должна начать работу на Запорожской АЭС в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Он напоминает, что МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую АЭС. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
"Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", - написал он.
Николенко отметил, что миссия МАГАТЭ сфокусируется на таких задачах:
- Физическая защита
- Ядерная безопасность
- Гарантии нераспространения ядерных материалов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что РФ должна немедленно демилитаризовать ЗАЭС, вывести свои войска, технику и сотрудников Росатома и вернуть контроль над станцией правительству Украины.
Ожидается, что визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится четыре дня.