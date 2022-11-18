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"Миссис Крым" отказали в получении гражданства России
18.11.2022 16:02 Ольга Белозерова

"Миссис Крым" отказали в получении гражданства России

Ольге Валеевой, обладательнице титула "Миссис Крым 2022", отказали в получении российского гражданства.

Валеева подала заявление в августе. В ходе проверки стало известно, что она привлекалась к административной ответственности за дискредитацию использования ВС РФ и публичную демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ. 

Напомним, что женщину оштрафовали за исполнение украинской песни "Ой у лузі червона калина", которая в РФ считается "гимном экстремистской организации "Азов". 

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