



"Миссис Крым" отказали в получении гражданства России

Ольге Валеевой, обладательнице титула "Миссис Крым 2022", отказали в получении российского гражданства.



Валеева подала заявление в августе. В ходе проверки стало известно, что она привлекалась к административной ответственности за дискредитацию использования ВС РФ и публичную демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.



Напомним, что женщину оштрафовали за исполнение украинской песни "Ой у лузі червона калина", которая в РФ считается "гимном экстремистской организации "Азов".



