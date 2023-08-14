



Миссии по эвакуации эфиопов с еврейскими корнями не планируется

Министр Офир Софер говорит, что из эфиопского Гондара не планируется эвакуация местных жителей с еврейскими корнями.



Софер заявил об этом, согласно новостному сайту Ynet, на встрече с активистами, работающими над увеличением иммиграционных квот из Эфиопии после их вчерашнего митинга протеста. в Иерусалиме, на котором сотни израильтян эфиопского происхождения требовали впустить в Израиль больше людей из африканской страны в свете боевых действий между соперничающими группировками в ее северных провинциях.



"Сегодняшний день доказывает, что мы не братья, - говорится в заявлении неофициального союза активистов "Борьба за возвращение евреев Эфиопии" по итогам встречи. - Те, кто вывез из Эфиопии по воздуху 200 израильтян, оставив тысячи в Гондаре, в центре ада войны, несут прямую ответственность за их судьбы".



На прошлой неделе Израиль эвакуировал 204 человека, которые, по словам правительства, либо являются израильтянами, либо имеют право на репатриацию в Израиль.



В Эфиопии есть тысячи людей, которые говорят, что имеют еврейские корни, но не имеют права репатриироваться. Эта группа, известная как фалаша, происходит от эфиопских евреев, которые обратились в христианство под принуждением в 19 веке.



В заявлении о встрече офис Софера обходит этот вопрос, ссылаясь только на иммиграцию в соответствии с Законом о возвращении.



"Любое дальнейшее заявление о праве на репатриацию в Израиль в соответствии с Законом о возвращении будет тщательно проверено и обработано, — говорится в сообщении. - Софер выслушал вопросы, поднятые активистами иммиграции Фалаша, и ответил, что этот вопрос серьезно изучается и будет решаться упорядоченно".