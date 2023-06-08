



"Миротворческая миссия" африканских президентов едет в Украину и Россию

Президенты африканских стран посетят Украину и Россию для обсуждения африканской мирной инициативы. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Браззавильского фонда.



Отмечается, что Украину с визитом посетят президенты ЮАР, Коморских островов, Конго, Уганды, Сенегала и Замбии. Также к ним может присоединиться президент Египта.



Встреча Зеленского с африканскими лидерами состоится 16 июня, а Путин встретится с ними 17 июня.



Фонд Браззавиля – это международно признанная благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании, деятельность которой направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в Африке и по всему миру. Фонд занимается дипломатией высокого уровня, разрешением конфликтов и программами развития для решения некоторых острых мировых проблем.



Напомним, что президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонные переговоры с Путиным относительно африканской инициативы по мирному урегулированию войны в Украине.



Ранее сообщалось, что лидеры шести африканских стран хотят предложить Украине начать переговоры с РФ. Речь идет о "мирных переговорах" даже при условии, что оккупационные войска не покинут украинскую территорию.