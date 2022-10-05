



"Мирный план" Маска для РФ и Украины оценили в Белом доме

В Белом доме прокомментировали "мирный план" Илона Маска для России и Украины.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что "мы не будем говорить об Украине без Украины" и что вопрос дипломатии она "оставляет украинскому народу".



"Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое - за свой суверенитет", - заявила она.



В администрации Байдена заявили, что не поддерживают идеи Илона Маска по урегулированию войны в Украине.

