



Мириам Адельсон и Ноа Тишби осуждают судебные реформы

Актриса Ноа Тишби и филантроп Мириам Адельсон - обе видные защитницы Израиля - публично присоединились к громкой критики нынешнего правительства Израиля и его усилий лишить судебную систему страны независимости и власти.



“Я скажу самым резким и ясным образом: евреи диаспоры и сторонники Израиля в мире шокированы. Они в шоке. С огромной болью они смотрят и видят, как страна, которую яростно защищали — в Конгрессе, в СМИ, в сетях или перед иностранными правительствами — меняет свое лицо”, — написала Тишби в колонке, опубликованной на иврите в Ynet Saturday.



Тишби отметила, что она никогда публично не критиковала “ни один шаг, предпринятый каким-либо правительством“ за более чем два десятилетия в качестве общественного деятеля, но сейчас она пишет “самый сложный публичный текст, который когда-либо писала“, потому что израильтяне должны понимать, что судебные законодательство о реформе, которое она назвала “не реформой, а переворотом“, выводит их страну из шеренги других демократий и угрожает ее национальной безопасности и поддержке за рубежом.



“Это не похоже на Америку. Даже немного“, — написала Тишби.



В своей статье в газете "Исраэль хайом", основанной ее покойным мужем Шелдоном, Адельсон обошла обсуждении самого закона, а вместо этого сосредоточилась на его быстром продвижении.



“Независимо от существа реформ, стремление правительства их ратифицировать, естественно, вызывает подозрения, вызывая вопросы об основных целях и опасения, что это поспешный, неразумный и безответственный шаг. Благодаря хладнокровной осмотрительности можно добиться многого“, — написала Адельсон, которая вместе с Шелдоном сначала была спонсором произраильского лобби AIPAC, а затем поддержала Израильско-американский совет, где она была председателем правления. Они также были ведущим спонсором Birthright Israel.



Позже она добавила: “Плохая мотивация никогда не приводит к хорошим результатам“.



Заявления Адельсон и Тишби ясно показывают, что премьер-министр Нетаниягу не может ожидать, что видные союзники за рубежом поддержат его правительство в принятии закона. Они присоединяются к хору деятелей, которые в прошлом были известны тем, что осуждали критику Израиля со стороны еврейской диаспоры как необоснованную, среди них писатели Йосси Кляйн Халеви, Матти Фридман и Даниэль Гордис; конституционный юрист Алан Дершовиц; обозреватель New York Times Брет Стивенс; и бывший национальный директор Антидиффамационной лиги Эйб Фоксман.



Адельсон и ее муж в прошлом были крупными спонсорами Сионистской организации Америки, одной из немногих еврейских организаций США, защищающих реформы, запланированные новым правительством.



