Мири Регев замечена на Марше Флагов: фото

Министр транспорта Мири Регев была замечена у Шхемских ворот в рамках празднования Дня Иерусалима.



Ее сфотографировали, когда она пришла на ежегодный Марш Флагов.



Тем временем, полиция и силы безопасности в Иерусалиме находятся в режиме повышенной готовности. Уже известно о первых столкновениях между арабами и евреями. Минимум 10 человек задержаны за участие в беспорядках.

UPDATE 3: ISRAELI FLAG PARADE - Jerusalem:



Photo: Miry Regev, Israeli right-wing Minister of Transport and Road Saftey is currently present at Damascus Gate to participate in Flag Parade https://t.co/gystQjmeT4 pic.twitter.com/77PoxGzvQN