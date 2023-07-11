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мири регев
11.07.2023 14:20 Алина Груднева

Мири Регев раскритиковала Бахарав-Миара за решение по аэропорту Бен-Гурион

Министр транспорта от партии "Ликуд" Мири Регев осудила решение юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара одобрить проведение антиправительственных демонстраций в международном аэропорту Бен-Гурион.

Ожидается, что акция протеста стартует вечером, 11 июля.

"Аэропорт Бен-Гурион — это не торговый центр и не общественное место. Это стратегический объект, требующий тщательного и комплексного управления", — подчеркнула Регев.

По словам министра, она ожидала, что Бахарав-Миара "не протянет руку нарушителям закона".

Ранее юридический советник правительства заявила, что Бен-Гурион является общественным пространством, потому "каждый человек имеет право на свободу выражения и демонстрации и в этом месте".

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