



Мири Регев раскритиковала Бахарав-Миара за решение по аэропорту Бен-Гурион

Министр транспорта от партии "Ликуд" Мири Регев осудила решение юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара одобрить проведение антиправительственных демонстраций в международном аэропорту Бен-Гурион.



Ожидается, что акция протеста стартует вечером, 11 июля.



"Аэропорт Бен-Гурион — это не торговый центр и не общественное место. Это стратегический объект, требующий тщательного и комплексного управления", — подчеркнула Регев.



По словам министра, она ожидала, что Бахарав-Миара "не протянет руку нарушителям закона".



Ранее юридический советник правительства заявила, что Бен-Гурион является общественным пространством, потому "каждый человек имеет право на свободу выражения и демонстрации и в этом месте".