



Мири Регев потребовала уволить Бахарав-Миара прямо на заседании правительства





Министр транспорта Мири Регев выступила во время обсуждения политики полиции по обеспечению правопорядка на демонстрациях на заседании в котором также участвовала юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара.



Регев заявила, что "если юридический советник поддерживает и позволяет нарушать общественный порядок, вопреки позиции Верховного суда и юридических советников в прошлом - тогда какова роль народных избранников и какова роль правительства? Если юридический советник решает все, но не в состоянии помочь правительству функционировать, тогда, возможно, ее следует уволить?" Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прервал выступление министра.