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Мири Регев потребовала уволить Бахарав-Миара прямо на заседании правительства
09.07.2023 14:26 Аркадий Бочаровский

Мири Регев потребовала уволить Бахарав-Миара прямо на заседании правительства



Министр транспорта Мири Регев выступила во время обсуждения политики полиции по обеспечению правопорядка на демонстрациях на заседании в котором также участвовала юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара.

Регев заявила, что "если юридический советник  поддерживает и позволяет нарушать общественный порядок, вопреки позиции Верховного суда и юридических советников  в прошлом - тогда какова роль народных избранников и какова роль правительства? Если юридический советник  решает все, но не в состоянии помочь правительству функционировать, тогда, возможно, ее следует уволить?" Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прервал выступление министра.

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