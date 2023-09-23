Мир и добрососедство: Израиль поздравил саудовцев с национальным праздником
Поскольку разговоры о потенциальной нормализации отношений продолжают набирать обороты, Израиль в субботу сделал еще один жест в сторону Эр-Рияда, отметив Национальный день королевства.
“Мы выражаем наши искренние поздравления и благословения королю, правительству и народу Королевства Саудовская Аравия по случаю 93-го Национального дня”, – написало министерство иностранных дел в своем аккаунте Twitter. “Пусть Бог принесет вам добро и благословение в свете безопасности, безопасности и процветания, с нашими пожеланиями, чтобы воцарилась атмосфера мира, сотрудничества и добрососедства”.
Национальный день Саудовской Аравии отмечает создание современного Саудовского королевства в 1932 году.
Это сообщение прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что Израиль находится “на пороге” исторического мирного соглашения с саудитами, которое “изменит Ближний Восток”.
نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني ال٩٣ 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_93_السعودي pic.twitter.com/xDwApqvJO1— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 23, 2023