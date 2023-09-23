



Мир и добрососедство: Израиль поздравил саудовцев с национальным праздником

Поскольку разговоры о потенциальной нормализации отношений продолжают набирать обороты, Израиль в субботу сделал еще один жест в сторону Эр-Рияда, отметив Национальный день королевства.



“Мы выражаем наши искренние поздравления и благословения королю, правительству и народу Королевства Саудовская Аравия по случаю 93-го Национального дня”, – написало министерство иностранных дел в своем аккаунте Twitter. “Пусть Бог принесет вам добро и благословение в свете безопасности, безопасности и процветания, с нашими пожеланиями, чтобы воцарилась атмосфера мира, сотрудничества и добрососедства”.



Национальный день Саудовской Аравии отмечает создание современного Саудовского королевства в 1932 году.



Это сообщение прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что Израиль находится “на пороге” исторического мирного соглашения с саудитами, которое “изменит Ближний Восток”.

