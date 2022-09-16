



"Мир должен быть готов к распаду России", - генерал Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что мир должен быть готов к распаду России.



По словам Ходжеса, "становится все более очевидным", что Украина выиграет войну, и что Кремль столкнулся с "историческим кризисом доверия". Об этом сообщает Yahoo News.



"Действительно, теперь я считаю реальной возможность того, что выявленные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем быть свидетелями начала конца - не только его режима, но и самой Российской Федерации. Если мы не подготовимся к этой возможности так же, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может внести огромную нестабильность в нашу геополитику", - заявил генерал.



По мнению Бена Ходжеса, есть несколько факторов, которые могут ускорить распад РФ.



"Первый - это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которое традиционно было основой легитимности Кремля. Во-вторых, ущерб, нанесенный российской экономике, был слишком разрушительным, чтобы выдержать население в 144 миллиона человек", - говорит он.



Кроме этого, Ходжес предполагает, что российская демография делает государство более хрупким, чем может показаться.



"Несмотря на то, что территория Федерации в 70 раз превышает площадь Соединенного Королевства, население Федерации всего в два раза больше.Эти цифры затрудняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но теперь, когда метрополия находится в слабом положении, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться", - заявил генерал.