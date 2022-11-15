



Мир для Украины становится ближе. Обращение Зеленского 14 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в своем вечернем видеообращении.



"Когда есть украинское знамя, есть цивилизованность. Есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит кафир.



Вот что значит русский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни Интернета, ни телевидения. оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Совершенно все важные объекты в городе и области заминированы.



Это счастье для всех, когда Россию удается изгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и общинах, которые Россия лишила нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году.



Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны".