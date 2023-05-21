



Мир будет в руинах: Зеленский призвал РФ прекратить радиационный шантаж

России необходимо прекратить радиационный и ядерный шантаж всего мира, а также передать захваченную Запорожскую АЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ.



По данным "Интерфакс", такое заявление на пресс-конференции в японской Хиросиме сделал президент Украины Владимир Зеленский.



"Тут в Хиросиме я для того, чтобы мир услышал призыв Украины к объединению. Россия растоптала все цивилизованное. Больше года она продолжает оккупацию нашей самой большой в Европе АЭС. Россия – одно такое в мире государство-террорист, которое стреляло с танков по зданию АЭС. Никто больше в мире не делал атомную электростанцию полигоном для хранения оружия и снарядов. Россия прикрывается АЭС, чтобы обстреливать наши города с реактивной артиллерии", - подчеркнул он.



Зеленский обратился к тем, кто все еще игнорируют "иные военные преступления" РФ, подчеркнув, что те преступления России против человечества, что она совершает на ЗАЭС, "должны побуждать к действиям каждого". Он также напомнил, что российские войска вели наступление, в том числе, из чернобыльской зоны.



"Если оставить без внимания такой уровень зла и дурости, мир неминуемо превратится в руины. Украина предложила формулу мира, пунктом которой является радиационная и ядерная безопасность. Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира, должна передать АЭС, которую сейчас оккупирует, под полный контроль Украины и МАГАТЭ", - добавил он.

