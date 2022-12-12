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Минздрав запретил называть пациентов "мужчина" и "женщина"
12.12.2022 14:35 Аркадий Бочаровский

Минздрав запретил называть пациентов "мужчина" и "женщина"

Медиков обучат правильно общаться во время консультаций по телефону. Четкие рекомендации выпустил Минздрав России, пишет «Коммерсант».

Врачам и медперсоналу указали, что ключевой задачей является решение проблемы обратившегося. Работникам медицинских учреждений и колл-центров в регионах рекомендуют использовать в разговоре соответствующие скрипты.

В частности, нельзя допускать интонаций и фраз, демонстрирующих безразличие и безучастность; оценочных суждений, не несущих ясного смысла фраз.
В числе запрещенных слов, к примеру, обращения «девушка» и «молодой человек», «женщина» и «мужчина». Надо называть имя пациента или местоимение «вы».

Слова «ваша проблема» надо заменить фразой «наш вопрос» или «наша с вами ситуация». Запрещены также уменьшительно-ласкательные слова, выражения «не можем» и «не могу»

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