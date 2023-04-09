



Минздрав: Закон о хамеце не позволяет отбирать продукты или обыскивать





Министерство здравоохранения заявило в воскресенье, что охранники больниц не уполномочены новым законом конфисковывать дрожжевые продукты во время Песаха, отвечая на иск в БАГАЦ против медицинского центра, где охранник конфисковал печенье, которое не было кошерным для Песаха, у беременной женщины.



Israel Hofshit-Be Free Israel, некоммерческая организация, выступающая за свободу вероисповедания, подала в БАГАЦ петицию против недавно принятого так называемого “закона о хамеце”, который позволяет больницам запрещать квасные продукты в своих помещениях во время Песаха, призывая суд немедленно вмешаться и запретить возможные обыски сумок посетителей на входе в больницы.



Министерство заявило в своем ответе, что закон разрешает персоналу больницы только по указанию руководства больницы информировать посетителей и пациентов о запрете на такие продукты на входе.



“Закон не позволяет руководству больницы уполномочивать сотрудника для обыска людей человека на наличие хамеца или препятствование доступу человека в больницу по причинам, связанным с кашрутом на Песах”, – говорится в заявлении. министерства.



“Охранник несет ответственность только за защиту населения от насилия и терроризма и, следовательно, не имеет права информировать кого-либо об инструкциях относительно хамеца, даже если он случайно обнаружил хамец во время проверки безопасности”, – добавили в ведомстве.



2 апреля охранник больницы Ланиадо в Нетании конфисковал у женщины печенье за несколько дней до начала праздника, поскольку некоторые медицинские центры готовились реализовать правительственный “закон о хамеце”, принятый Кнессетом в конце марта.

