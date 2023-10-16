



Минздрав: Смена министра здравоохранения – фото

В воскресенье, 15 октября, сменился министр здравоохранения. На фоне текущих событий передача эстафеты прошла в Министерстве здравоохранения в присутствии вступающего в должность министра здравоохранения Уриэля Боссо, уходящего в отставку министра здравоохранения Моше Арбеля, генерального директора Минздрава Моше Бар Симан Товв и руководства министерства.



Новый министр здравоохранения Уриэль Буссо заявил: "Мы находимся в разгаре боевых действий, которых Израиль никогда не знал с момента своего основания. Мы все сосредоточены на одном – системе здравоохранения и медицинских бригадах, которые являются частью боевой системы Израиль. Полная и самоотверженная мобилизация бригад в больницах поражает. В эти трудные дни система здравоохранения доказала, что способна на невероятное. Я вхожу в это министерство со священным с трепетом".



