



Минздрав о помощи пострадавшей от землетрясения Турции

В рамках оценки помощи Израиля Турции в район землетрясения в Турции отправится совместная делегация ЦАХАЛа и Министерства здравоохранения для создания и эксплуатации полевого госпиталя. Делегацию возглавляет медицинский корпус отдела технологий и логистики ЦАХАЛ.



Гуманитарная миссия «Оливковые ветви» предназначена для оказания помощи многочисленным пострадавшим от землетрясения, госпиталь, как ожидается, будет работать около десяти дней.



Миссию возглавляет Медицинский корпус и Командование тыла в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения. В делегацию входит около 120 медицинских работников, в основном из государственных и общественных больниц, а также группа материально-технического обеспечения.

Госпиталь будет включать операционные и травматологические отделения, рентген и лаборатории. В состав делегации войдут врачи-ортопеды, педиатры, травматологи и детские травматологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи и медсестры/медбратья из отделений неотложной медицины и реаниматологии.



Министерство здравоохранения готово предоставить оборудование, персонал и профессиональную поддержку для успеха миссии, а д-р Сефи Менделовиц, заместитель генерального директора Министерства здравоохранения и специалист по детской реанимации, будет руководить миссией от имени Минздрава совместно с представителями Департамента по чрезвычайным ситуациям в Министерстве.

