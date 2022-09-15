



Минздрав Израиля призвал увеличить гуманитарную помощь Украине

Минздрав Израиля официально выступил с осуждением военной агрессии РФ в Украине во время региональной конференции Всемирной организации здравоохранения, которая прошла в Тель-Авиве 14 сентября.



Один из представителей ведомства заявил, что вторжение РФ оказало разрушительное влияние на систему здравоохранения Украины.



"Израиль обеспокоен влиянием продолжающегося российского вторжения на условия существования гражданского населения и призывает обе стороны обеспечить безопасные коридоры для быстрой и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Российское вторжение оказало разрушительное влияние на систему здравоохранения Украины, ограничило доступ населения к лекарствам, медицинским учреждениям и услугам", - отметил представитель минздрава.



В документе, распространенном минздравом Израиля во время проведения конференции, призвали ВОЗ, правительства и частные компании всемерно увеличить гуманитарную помощь Украине в преддверии зимы.



В ведомстве также отметили, что Израиль доставил жителям Украины сотни тонн гуманитарной помощи и "продолжит действовать во имя улучшения благосостояния и здоровья украинского народа".