



Минск: Киев готовит удар по Беларуси

МИД Беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту. В ней говорится, что Киев якобы готовится нанести удар по Беларуси, о чем сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.



"Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", - говорится в сообщении.



Николенко призвал народ Беларуси не поддаваться провокациям и отметил, что Минск лишь выполняет прихоти Москвы.



"Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", - заявил Николенко.

