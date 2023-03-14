



Минобразования прекращает попытки получить контроль над Национальной библиотекой

Министр образования Йоав Киш объявил поздно вечером в понедельник, что он достиг соглашения с Национальной библиотекой, которое положит конец усилиям правительства по назначению правления учреждения, что вызывало всеобщие опасения о независимости библиотеки.



Объявляя о соглашении в Twitter, Киш сказал, что решение, достигнутое путем переговоров, позволит ему назначить четырех человек в библиотечный совет, а также одного в совет директоров и одного в комитет по аудиту библиотеки.



По действующему закону Киш уже мог назначить четырех членов совета.



"Это новая эра для Национальной библиотеки", — заявил Киш в своем твите, добавив, что ожидает "плодотворного сотрудничества" в будущем.



"В этот период общественной напряженности важно, чтобы были достигнуты соглашения, как пример того, что можно сделать, когда диалог имеет место", имея в виду продолжающиеся акции протеста, вызванные планами правительства по пересмотру судебной системы.



В заявлении Национальной библиотеки говорится: "Мы приветствуем соглашение, достигнутое с министром образования, и считаем, что это соглашение укрепит понимание того, что библиотека является национальным наследием и культурным достоянием, принадлежащим Государству Израиль и еврейскому народу".



В то время как Киш стремился изобразить соглашение как результат диалога, газета Haaretz сообщила, что правительство отказалось от своих планов перед лицом угроз со стороны крупных спонсоров прекратить свою поддержку.



Haaretz сообщила, что спонсоры библиотеки пригрозили лишить ее финансовой поддержки в размере 80 миллионов шекелей (22 миллиона долларов США), которую библиотека получала в течение многих лет.



В твите журналист Haaretz Майкл Хаузер Тов назвал одним из основных доноров сэра Рональда Коэна, основателя венчурной группы Apax Partners, которого называют "отцом социальных инвестиций".



"Рональд Коэн сказал Биби, что заберет свои деньги, и тот сдался", — написал Хаузер Тов, используя прозвище премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Закон, первоначально предложенный Кишем, позволил бы правительству определить состав правления библиотеки, что, как сообщается, было направлено на отстранение от должности ректора — бывшего государственного прокурора Шая Ницана, который был ключевой фигурой в решении обвинить Нетаниягу в коррупции.



Критики закона утверждали, что предоставление правительству контроля над библиотечным советом сделает априори нейтральное учреждение политизированным институтом.



Библиотека, основанная в 1892 году, полностью принадлежала Еврейскому университету до принятия в 2007 году закона, разрешающего университету передать свою коллекцию библиотеке. Однако университет пригрозил забрать свою коллекцию, если правительство продолжит попытки контролировать правление.



Нынешнее здание Национальной библиотеки Израиля расположено в кампусе Еврейского университета в Гиват-Раме. Новая строящаяся библиотека площадью 45 000 квадратных метров с шестью надземными и четырьмя подземными этажами расположена напротив Кнессета.

