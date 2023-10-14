



Минобороны выделило 10 млн шекелей на экстренную помощь приграничным общинам

Министерство обороны создало агентство по оказанию помощи, которое будет заниматься восстановлением и восстановлением пограничных поселений, которые были разрушены в результате нападения ХАМАСа.



Генеральный директор министерства Эяль Замир выделил первоначальные 10 млн шекелей (2,5 миллиона долларов США) на немедленную помощь.



Средства пойдут на восстановление инфраструктуры электро-, газо- и водоснабжения, а также расчистку руин разрушенных зданий и устранение последствий массовых убийств.



Работы будут проводиться при полном сотрудничестве сообществ, заявляют в министерстве. Замир также решил, что восстановление начнется немедленно, а не дожидаясь окончания войны.

