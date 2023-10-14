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Минобороны выделило 10 млн шекелей на экстренную помощь приграничным общинам
14.10.2023 15:41 Наталья Богинская

Минобороны выделило 10 млн шекелей на экстренную помощь приграничным общинам

Министерство обороны создало агентство по оказанию помощи, которое будет заниматься восстановлением и восстановлением пограничных поселений, которые были разрушены в результате нападения ХАМАСа.

Генеральный директор министерства Эяль Замир выделил первоначальные 10 млн шекелей (2,5 миллиона долларов США) на немедленную помощь.

Средства пойдут на  восстановление инфраструктуры электро-, газо- и водоснабжения, а также расчистку руин разрушенных зданий и устранение последствий массовых убийств.

Работы будут проводиться при полном сотрудничестве сообществ, заявляют в министерстве. Замир также решил, что восстановление начнется немедленно, а не дожидаясь окончания войны.
 

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