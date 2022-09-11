



Минобороны Украины: мы должны брать пример с Израиля

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью ресурсу "РБК-Украина", в котором заявил, что страна должна брать пример с Израиля в вопросе наращивания собственной военной мощи. Особенно он отметил отрасль разработки нового высокотехнологичного вооружения.



По словам украинского министра, стране нужно создать собственную "ракетную индустрию и систему".



"Мы абсолютно имеем такой шанс и мы должны этим воспользоваться. Потому что хорошо, победили мы в этой войне, но россия* никуда не делась, она остается рядом. Значит, мы должны быть как Государство Израиль, которое 70 лет уже существует, и практически все, что они используют, защищая себя, это израильского производства, максимально. С привлечением каких-то дружественных технологий, но, по большому счету, все свое. Так и мы должны это делать. Наша независимость заключается не только в ощущении независимости, а в том, что мы еще и независимы от помощи. Поэтому нас будут больше уважать", — сказал Резников.



Украинский министр также выразил уверенность в том, что после поражения РФ, ее ждет трибунал и "парад суверенитетов"



"При любом акте капитуляции, который мы примем от россии, со временем, как бы он ни назывался, как бы он ни был завуалирован, я убежден, что трибунал и будущий Нюрнберг их всех ждет. Даже если они будут судиться заочно или посмертно", — сказал он.