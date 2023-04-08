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Минобороны Тайваня: Армия Китая учится брать Тайвань в окружение
08.04.2023 08:51 Наталья Богинская

Минобороны Тайваня: Армия Китая учится брать Тайвань в окружение

Китайские военные учатся брать остров Тайвань в окружение и патрулируют в боевой готовности. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.

“Восточное командование Национально-освободительной армии Китая объявило о начале патрулирования с боевой готовностью и проведении совместных учений по окружению Тайваня”, – написало в Twitter Министерства обороны Тайваня.

Согласно сообщению, патрулирование и обучение начинается сегодня, 8 апреля. В оборонном ведомстве Тайваня заявили, что “будут внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры по защите собственной страны”.

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