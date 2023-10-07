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Минобороны США: Пентагон обеспечит Израиль средствами для самозащиты
07.10.2023 15:52 Наталья Богинская

Минобороны США: Пентагон обеспечит Израиль средствами для самозащиты

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы "гарантировать, что у Израиля есть все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма".

“Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля были средства для самозащиты”, – сообщил он. "Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей"

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