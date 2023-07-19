



​​​​​​​Минобороны сообщило, когда истребители F-16 поступят в Украину

В Минобороны сообщили, когда американские истребители F-16 поступят в Украину. Об этом говорилось в заявлении министра обороны Алексея Резникова.



"Самолеты F-16 будут, это уже хорошая новость, но сначала начнется обучение", - подчеркнул глава Минобороны.



Он сообщил, что в Вильнюсе Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об обучении украинских пилотов на американских истребителях. По его словам, украинские пилоты и инженеры-техники будут учиться в нескольких странах параллельно, а обучение стартует уже в августе этого года.



"Мы же здесь в Украине будем делать свое "домашнее задание": оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты и сделаем инфраструктуру для них (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.)", - пояснил министр.



По словам Резникова, как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: "Ok, теперь самолеты!".



"Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год", - отметил глава министерства.



Ранее партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.



Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.



При этом на саммите НАТО в Вильнюсе Нидерланды и Румыния официально подтвердили, что будут учить украинских пилотов. В Румынии заявили, что планируют начать тренировку уже в следующем месяце.



Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.