



Минобороны: Российские пленные содержатся в надлежащих условиях

В Украине российские пленные содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



"Кремлевские власти продолжают попытки наносить ущерб репутации украинским защитникам и защитницам из-за якобы ненадлежащего обращения с военнопленными. Время от времени появляются фейковые или срежиссированные видео о якобы неправомерном обращении украинцев с военнопленными", - отметила Маляр, подчеркнув, что российские солдаты пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить.



В то же время попавшие в украинский содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права. К ним обеспечивается полный доступ представителей международных организаций и их содержание полностью отвечает всем нормам и международным стандартам.



"К сожалению, мы не имеем зеркального отношения к нашим военнопленным со стороны Российской Федерации. Это не удивительно, потому что нечего ждать от кремлевской верхушки, которая с бесчеловечной прожорливостью бросает на войну свой собственный народ. Факт нарушения со стороны российской федерации мы фиксируем и будем делать все, чтобы в правовом круге россия понесла ответственность за свои действия", - подчеркнула заместитель министра обороны.