



Минобороны РФ - "вагнеровцам": вас обманули

На фоне напряженной обстановки в России министерство обороны РФ обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер".



По данным оборонного ведомства, наемников Евгения Пригожина "обманули".



"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации", - сказано в заявлении МО РФ.



В ведомстве добавили, что такая помощь обратившимся командирам и бойцам уже оказана.



"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями минобороны или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - резюмировали в ведомстве.

