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Минобороны РФ - "вагнеровцам": вас обманули
24.06.2023 09:17 Алина Груднева

Минобороны РФ - "вагнеровцам": вас обманули

На фоне напряженной обстановки в России министерство обороны РФ обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер".

По данным оборонного ведомства, наемников Евгения Пригожина "обманули".

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации", - сказано в заявлении МО РФ.

В ведомстве добавили, что такая помощь обратившимся командирам и бойцам уже оказана.

"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями минобороны или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - резюмировали в ведомстве.
 

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