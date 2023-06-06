



Минобороны РФ показало видео, как уничтожает комбайны вместо иностранных танков

Минобороны России заявило об уничтожении иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard. И опубликовало соответствующее видео.



Однако, как пишут российские и украинские Телеграмм-каналы, техника на опубликованных Министерством обороны РФ кадрах по своему силуэту не похожа ни вообще ни на один танк.



Силуэты больше всего напоминают зерноуборочные комбайны или тракторы. Об этом говорят характерные высоко находящиеся выгрузочные шнеки (трубы), которые из-за своего расположения явно не являются орудиями. Также у "танков" не видно никаких признаков башен.



“На втором кадре удара ракеты вообще отчетливо видны 4 колеса трактора, похожего на опрыскиватель John Deere 4830”, - говорится в сообщении российского Телеграмм-канала “Военный осведомитель”.



В украинских Телеграмм-каналах пишут, что данное видео является к тому же прошлогодним.







