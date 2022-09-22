



Минобороны РФ дало разъяснения по мобилизации: детали

Министерство обороны России дало разъяснения, касающиеся частичной мобилизации, о которой день назад объявил российский президент Владимир Путин.



Так, будут призываться те, кто необходим для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Об этом сообщают РИА-Новости.



В минобороны РФ заявили, что как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, а количество призываемых определено штатной потребностью воинских частей, которые комплектуются.



Одним из основных факторов мобилизации в МО РФ назвали наличие боевого опыта. В ведомстве отметили, что будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты.



Также в МО РФ дали разъяснения касательно граждан, живущих за границей. Те россияне, которые постоянно живут вне России и не состоят на воинском учете, не подлежат призыву. Те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.



Не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I групп; имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет; а также те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.