



Минобороны Польши: Партнеры могут легко собрать сотню танков для Украины

Международные партнеры могут легко собрать сотню танков, чтобы передать Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа в комментарии WP.PL.



По его словам, европейские страны вместе с США и, возможно, Канадой "без особого труда" способны собрать 100 танков для поставки в Украину.

"Каждый день промедления - смертный грех перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы чрезвычайно важно сдать этот экзамен", - сказал Очепа.



Напомним, сегодня Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 и предоставила союзникам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине. К тому же в Берлине дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на Leopard 2.

