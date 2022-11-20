



Минобороны отработает действия при теракте на скоростном трамвае в Тель-Авиве

Министерство обороны сообщило, что в рамках завершения оценки подготовки аварийных и спасательных органов к открытию скоростного трамвая службы безопасности будет отрабатывать теракт на маршруте поезда в Тель-Авиве.



Сценарий теракта включает в себя действия в случае террористического - химического инцидента. Учения пройдут во вторник вечером, 22 ноября. В ходе учений в Тель-Авиве будет наблюдаться движение машин спасательных служб и людей в костюмах химзащиты.

