



Минобороны присудило премии четырем выдающимся проектам в сфере безопасности

Президент Израиля Исаак Герцог и министр обороны Йоав Галант присудили Премию обороны Израиля 2023 года четырем замечательным проектам, разработанным ЦАХАЛом, ШАБАКом, Моссадом и израильской оборонной промышленностью.

Награжденные проекты включают в себя передовую систему киберзащиты, которая обеспечивает безопасность ЦАХАЛа и оперативную свободу в цифровом пространстве, разведывательную систему, разработанную ШАБАКом и армейской разведкой, совместную технологическую инициативу под руководством Моссада и подразделения 8200 ЦАХАЛа, а также новаторское продвижение секретных оперативных возможностей.



Церемония прошла в резиденции президента в Иерусалиме. Эти проекты внесли значительный вклад в безопасность страны и сыграли важную роль в поддержании технологического и оперативного превосходства Израиля на поле боя.



Выступая на церемонии, президент Ицхак Герцог сказал: "Отмеченные сегодня проекты поистине внушают благоговейный трепет, революционны и служат источником вдохновения. Они превращают, казалось бы, невозможные фантазии в осязаемую реальность. Инициативы, в которых вы участвуете, часто напоминают произведения научной фантастики, но они существуют в реальности. Это не мечта - это воплощение наших реальных достижений!"



Министр обороны Йоав Галант отметил, что награжденные проекты "демонстрируют силу невероятных человеческих ресурсов нашего оборонного ведомства".



Генеральный директор Министерства обороны Израиля, генерал-майор (в отставке) Эяль Замир сообщил об увеличении бюджета Министерства обороны "на исследования и разработки в этом году, установив новый рекорд прямых инвестиций, самый высокий из когда-либо зарегистрированных в исследованиях и разработках".



Проекты-победители: