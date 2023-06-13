Минобороны присудило премии четырем выдающимся проектам в сфере безопасности
Президент Израиля Исаак Герцог и министр обороны Йоав Галант присудили Премию обороны Израиля 2023 года четырем замечательным проектам, разработанным ЦАХАЛом, ШАБАКом, Моссадом и израильской оборонной промышленностью.
Награжденные проекты включают в себя передовую систему киберзащиты, которая обеспечивает безопасность ЦАХАЛа и оперативную свободу в цифровом пространстве, разведывательную систему, разработанную ШАБАКом и армейской разведкой, совместную технологическую инициативу под руководством Моссада и подразделения 8200 ЦАХАЛа, а также новаторское продвижение секретных оперативных возможностей.
Церемония прошла в резиденции президента в Иерусалиме. Эти проекты внесли значительный вклад в безопасность страны и сыграли важную роль в поддержании технологического и оперативного превосходства Израиля на поле боя.
Выступая на церемонии, президент Ицхак Герцог сказал: "Отмеченные сегодня проекты поистине внушают благоговейный трепет, революционны и служат источником вдохновения. Они превращают, казалось бы, невозможные фантазии в осязаемую реальность. Инициативы, в которых вы участвуете, часто напоминают произведения научной фантастики, но они существуют в реальности. Это не мечта - это воплощение наших реальных достижений!"
Министр обороны Йоав Галант отметил, что награжденные проекты "демонстрируют силу невероятных человеческих ресурсов нашего оборонного ведомства".
Генеральный директор Министерства обороны Израиля, генерал-майор (в отставке) Эяль Замир сообщил об увеличении бюджета Министерства обороны "на исследования и разработки в этом году, установив новый рекорд прямых инвестиций, самый высокий из когда-либо зарегистрированных в исследованиях и разработках".
Проекты-победители:
- Уникальная система киберзащиты, разработанная всеми подразделениями ЦАХАЛа, включая C4I и Управление киберзащиты, ВВС, Корпус разведки и ВМС. Эта новаторская система использует самые передовые мировые технологии, чтобы гарантировать безопасность и свободу действий израильской армии в цифровой области, противодействуя как существующим, так и новым киберугрозам.
- Совместный проект ISA-IDF Unit 8200, направленный на разработку и внедрение уникальной технологической системы, обеспечивающей превосходные возможности разведки и безопасности в различных секторах. Передовая система значительно повышает эффективность разведывательного сообщества в решении проблем безопасности.
- Сотрудничество Моссада и подразделения 8200 ЦАХАЛа, которое вносит значительный и отличительный стратегический вклад в безопасность Израиля благодаря технологическим инновациям и новаторскому оперативному мастерству.
- Совместное предприятие разведывательного корпуса ЦАХАЛа, ВВС Израиля, ВМС Израиля, Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Systems. Этот проект представляет собой экстраординарное технологическое решение, которое привело к прорыву в оперативных возможностях, что напрямую усиливает качественное преимущество Государства Израиль. Проект объединяет различные инновационные и уникальные технологические разработки, основанные на дальновидном, решительном и творческом вкладе всех вовлеченных сторон.