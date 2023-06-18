



Минобороны Германии: Украина не может сопротивляться "ненасильственно"

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в субботу на церковном съезде в городе Оснабрюк, отверг идею "ненасильственного" сопротивления как альтернативного способа борьбы украинцев с агрессией РФ, которую высказал в ходе дискуссии высказал епископский викарий католической Оснабрюкской епархии Тео Пауль. По мнению священнослужителя, после начала полномасштабной агрессии Москвы "слишком много людей прониклись логикой войны", которая уже "причинила нам столько зла в прошлом".



"Есть и другие пути", – заявил Пауль.



"Скажите об этом людям в Буче”, – цитирует агентство KNA ответ Писториуса. “Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости".



По словам министра обороны Германии, прекращение поставок оружия Киеву означало бы скорый конец войны, "но это был бы также и конец для Украины". При этом Писториус сказал, что в перспективе поддерживает идею мира, однако каким путем к нему прийти, должна решать Украина.



Выступавший на этом же съезде епископ протестантской церкви в Ганновере Ральф Майстер указал, что его личный опыт поездки в Украину во время войны показывает – украинцам нужно помочь "в той мере, в какой это необходимо для самообороны", и данный момент – не лучший для призывов к примирению.



"То, что я испытал в Украине, сделало меня еще более неуверенным в советах", – отметил Майстер.

