Минобороны Британии о мобилизации в РФ: Вторжение Путина проваливается
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением в ответ на сегодняшнее утреннее обращение Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.
Воллес подчеркивает, что нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины "признание того, что его вторжение проваливается".
"Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем", – говорится в сообщении.
Defence Secretary @BWallaceMP responds to President Putin’s address this morning. pic.twitter.com/VXlwDk3tjB— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 21, 2022