



Минобороны Британии: Немедленной поставки истребителей в Украину не будет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет немедленной поставки британских боевых истребителей в Украине. Об этом Уоллес сказал в комментарии BBC.



По словам Уоллеса, потенциально процесс поставок Украине самолетов может длиться месяцы.



Вместе с тем, по его словам, Соединенное Королевство сосредоточено на альтернативных вариантах прикрытия воздушного пространства Украины.



Выступая на конференции в Риме, Уоллес сказал, что защитить небо и войска во время перемещений возможно с применением дальнобойных ракет и дронов.



Он отметил, что "более реалистично и продуктивно" запланировать обеспечение Украины самолетами в долгосрочной перспективе для гарантирования ее безопасности после прекращения войны с Россией.



"Это не простое дело - буксировка самолета к границе. Британия знает, в чем нуждается Украина, и очень рада помочь различными способами для достижения эффекта. Таких же результатов можно достичь, но потенциально другим путем, на реализацию которого не нужны месяцы, которые необходимы, чтобы передать боевые истребители", - сказал Уоллес.