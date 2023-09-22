



Министры здравоохранения Израиля и США подписали соглашение о сотрудничестве

В четверг, 21 сентября, министры здравоохранения Израиля и США подписали меморандум о взаимопонимании, закрепив стремление к укреплению сотрудничества между ведомствами. Во время своего официального визита в США министр здравоохранения Израиля Моше Арбель и его американский коллега Ксавьер Бесерра официально подписали это новаторское соглашение, направленное на укрепление сотрудничества в нескольких важнейших областях здравоохранения.



Эти ключевые области включают развитие и расширение услуг в области психического здоровья, исследования в области здравоохранения и оценку технологий. Кроме того, соглашение затрагивает такие темы, как продовольственная безопасность, лицензирование лекарств и медицинского оборудования, готовность общественного здравоохранения к будущим пандемиям, поведенческое и цифровое здоровье и интеграция искусственного интеллекта в систему здравоохранения.



В меморандуме также большое внимание уделяется областям геномной медицины и персонализированного здравоохранения.





